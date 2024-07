Santa Sofia, rinnovata la convenzione per l’elisoccorso

Si rinnova la convenzione tra Comune, Romagna Acque Società delle Fonti e Ausl Romagna per l’area di atterraggio dell’elisoccorso Hems del 118. «Un passo fondamentale per garantire una sicurezza maggiore al territorio che consente il trasporto nel miglior ospedale, a seconda dell’evento capitato, nel minor tempo possibile – afferma la sindaca Ilaria Marianini –. Un’ulteriore garanzia per chi vive la valle del Bidente o la frequenta e che può salvare la vita nelle situazioni di emergenza. Crediamo, inoltre, che un’efficace collaborazione tra diversi soggetti fortemente integrati, come ad esempio Vigili del Fuoco, 118 Romagna Soccorso e Soccorso Alpino, e specializzati sul piano della sicurezza rendano ancora più proficua l’azione preventiva e la gestione delle emergenze». La convenzione, in particolare, è stata siglata dalla sindaca Ilaria Marianini, dal presidente di Romagna Acque Società delle Fonti Tonino Bernabè e dall’Ausl Romagna, in particolare dalla Centrale Operativa 118 Romagna del Servizio sanitario regionale rappresentata dal dottor Maurizio Menarini.