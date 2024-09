Santa Sofia, rifiuti: si può utilizzare la stazione ecologica di Galeata

Da oggi, 30 settembre, i cittadini e le attività di Santa Sofia possono tornare a conferire i rifiuti presso la stazione ecologica (centro di raccolta) di Galeata, a Valdifrancia.

Il centro di raccolta, che si trova in strada Pianetto/Barroccia 42/B a soli 3 km dal centro di Santa Sofia, ora è di nuovo accessibile a tutte le utenze santasofiesi grazie ad un accordo, richiesto dal comune di Santa Sofia e condottto da Atersir (AgenziaTerritoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti), tra i due comuni e i rispettivi gestori dei servizi di raccolta dei rifiuti: Alea Ambiente per Galeata e Hera per Santa Sofia.

La stazione ecologica di Galeata sarà aperta esclusivamente alle utenze domestiche e non domestiche del comune di Santa Sofia, che potranno conferire i propri rifiuti solo se muniti della bolletta di Hera per i servizi ambientali (TCP) per il riconoscimento.

Gli orari

L’informativa dettagliata ricevuta in queste settimane attraverso diversi canali di comunicazione conteneva le indicazioni sulle modalità di conferimento dei rifiuti e i giorni ed orari di apertura del centro di raccolta a Valdifrancia: oggi è in vigore l’orario estivo dalle 9 alle 12, mentre da domani, 1° ottobre, partirà quello invernale: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9.30 alle 12.30, giovedì e sabato dalle 14 alle 17.

Le utenze non domestiche possono accedere tutti i giorni di apertura eccetto il sabato.

Ricordiamo che domani, martedì 1 ottobre dalle 8 alle 17 sarà l’ultimo giorno di operatività dell’Ecomobile, attivata dal 2017 a Santa Sofia presso il parcheggio del cimitero di via Nefetti 60 (piazzale del Cimitero urbano).