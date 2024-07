Santa Sofia, precipita in un dirupo per 200 metri: salvato dai Vigili del Fuoco e dalla squadra Saf

Precipita da un dirupo e cade rovinosamente per centinaia di metri. Alle 7.30 di oggi, una squadra del Distaccamento Vigili del Fuoco di Rocca San Casciano e la squadra SAF (Speleo-Alpino-Fluviale) della Sede Centrale di Forlì, sono intervenute in località Monte Avorgnolo nel comune di Santa Sofia per soccorrere una persona caduta in un dirupo per circa 200 metri dal sentiero CAI 301. Le squadre, una volta raggiunto il malcapitato, hanno operato per imbarellare e recuperare la persona insieme al personale sanitario ed ai volontari del soccorso alpino tramite tecniche di derivazione alpinistica.