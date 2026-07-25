Santa Sofia, ponte di Corniolo: via ai lavori

Sono state avviate le attività di cantierizzazione relative ai lavori di consolidamento del ponte in muratura lungo la Strada Provinciale 4 del Bidente, al km 32+100, in località Corniolo, nel comune di Santa Sofia, all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. L’intervento consentirà di restituire piena efficienza e sicurezza a un’infrastruttura di particolare importanza per il territorio, garantendo la continuità della viabilità lungo il tratto stradale e preservando un’opera inserita in un contesto ambientale di grande pregio.

Il ponte, interessato da un avanzato stato di ammaloramento, era già stato oggetto nel 2021 di un intervento di somma urgenza con il posizionamento di una struttura provvisionale in acciaio per garantirne la sicurezza. Successivamente, l’opera è stata ammessa a finanziamento nell’ambito del Decreto Ponti 225 del 7 maggio 2021 ottenendo un contributo complessivo di 870.000 euro. La durata prevista del cantiere è di 150 giorni. Dalla giornata di lunedì 27 luglio prenderanno il via le perforazioni necessarie alla realizzazione delle fondazioni speciali.

L’intervento prevede una serie di opere finalizzate al consolidamento strutturale e al miglioramento della sicurezza del ponte. In particolare, saranno realizzate fondazioni speciali mediante micropali, una soletta in calcestruzzo armato per migliorare la distribuzione dei carichi stradali sulla struttura esistente, interventi di regimentazione delle acque e la sostituzione dei muretti e dei parapetti ammalorati con nuovi guardrail in acciaio corten e legno, progettati nel rispetto delle prescrizioni paesaggistiche del Parco Nazionale.

Per consentire l’esecuzione dei lavori è istituito un senso unico alternato regolato da movieri e/o impianto semaforico. Non sono previste chiusure della strada.