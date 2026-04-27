Santa Sofia: ponte di Corniolo, quasi 900mila euro per il consolidamento

Prosegue l’attuazione del programma provinciale per la messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti lungo la Strada Provinciale n. 4 “del Bidente”. La Provincia di Forlì-Cesena ha approvato l’esito della procedura di gara per l’intervento di consolidamento del ponte in muratura al km 32+100, in località Corniolo, nel Comune di Santa Sofia.

L’appalto è stato aggiudicato al Consorzio CON.CO.S. Società Cooperativa Società Benefit, con sede a Santarcangelo di Romagna, che ha indicato come impresa esecutrice Ambrogetti S.r.l., risultando primo in graduatoria con un ribasso del 24,03%.

L’importo contrattuale dei lavori è pari a 529.913,65 euro al netto dell’IVA, a fronte di un investimento complessivo di 870.000 euro, finanziato con risorse statali del Decreto Ministeriale n. 225/2021 destinate alla messa in sicurezza della rete viaria provinciale.

L’intervento prevede opere di consolidamento strutturale del ponte in muratura, con l’obiettivo di migliorarne la stabilità, la durabilità e la sicurezza per la circolazione stradale lungo la SP 4 “del Bidente”. I lavori saranno avviati nei prossimi mesi.

“Con questa aggiudicazione – dichiarano il vicepresidente della Provincia di Forlì-Cesena Roberto Cavallucci e la sindaca di Santa Sofia Ilaria Marianini – proseguono concretamente gli interventi sulla SP 4 ‘del Bidente’, che rappresenta un’infrastruttura fondamentale per il territorio. La messa in sicurezza dei ponti è una priorità per garantire collegamenti efficienti e condizioni di viabilità adeguate per cittadini e imprese.”