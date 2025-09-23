Santa Sofia pensa al gemellaggio con Gaza o una città della Cisgiordania

L’amministrazione comunale di Santa Sofia, durante la seduta consiliare di lunedì 22 settembre ha discusso e approvato una mozione per richiedere un cessate il fuoco permanente a Gaza, mozione presentata da entrambi i gruppi consiliari e firmata dai capigruppo di maggioranza e minoranza. Con questa mozione, il Comune di Santa Sofia si impegna a richiedere un cessate il fuoco permanente, l’accesso degli aiuti umanitari alla striscia di Gaza, la fine della violenza nei territori palestinesi occupati e il riconoscimento dello Stato di Palestina.La sindaca Ilaria Marianini, e la Giunta si impegnano ad attivarsi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale affinché l’Italia riconosca ufficialmente lo Stato di Palestina, in coerenza con le risoluzioni delle Nazioni Unite. Chiede inoltre che l’Italia faccia pressione per un divieto internazionale sulla vendita di armi a tutti i gruppi armati coinvolti nel conflitto, e per il rilascio di tutti gli ostaggi e di tutti i prigionieri politici detenuti illegalmente. Chiede infine che il nostro Governo faccia pressione per interrompere i rapporti commerciali con uno Stato condannato dagli Organismi legislativi internazionali per violazioni del diritto umanitario internazionale e violazioni e abusi dei diritti umani.