Santa Sofia, nuova gestione per “Stoppioni” e parco di sculture

Santa Sofia mira a tornare punto di riferimento per l’arte contemporanea attraverso un progetto che prende il via con l’ affidamento della gestione, per i prossimi due anni, della Galleria comunale d’arte contemporanea “Vero Stoppioni” e del Parco di Sculture alla start-up “Institution Srl”, attiva nell’ambito dell’innovazione culturale e della progettazione artistica partecipata. “È una graditissima occasione per l’amministrazione comunale dare il via ad una nuova stagione - ha detto la sindaca, Ilaria Marianini - . Si riapre una nuova fase di rilancio culturale che è fondata su una visione integrata e attenta al dialogo con il territorio, alla sostenibilità sociale, economica, ambientale e all’istituzione culturale all’interno dei piccoli centri”. “L’ obiettivo - ha aggiunto Chiara Bellini, assessora alla Cultura - era quello di cercare di rendere vivi gli spazi della cultura a Santa Sofia che sono tanti e vari. Vogliamo provare a ridare slancio a una tradizione artistica importante e a cercare di fare di nuovo del nostro paese un punto di riferimento per l’arte contemporanea provando a richiamare un po’ quel fermento culturale e artistico che in passato il premio Campigna seppe generare, coinvolgendo artisti critici d’arte di fama nazionale e internazionale”. Le iniziative in programma mirano anche a rafforzare il rapporto con l’ambiente e il paesaggio sviluppandosi attorno al tema chiave della sostenibilità. L’incontro pubblico che si è tenuto ieri sera ha preparato il terreno al forum sulla sostenibilità della cultura, che si terrà dal 26 al 28 settembre. Sarà un evento diffuso e multidisciplinare che animerà per tre giorni il territorio di Santa Sofia, con incontri, tavoli di lavoro, laboratori pubblici e azioni partecipate. Ogni tavolo di lavoro sarà orientato alla costruzione di visioni condivise e strumenti pratici, con l’ambizione di rendere Santa Sofia un laboratorio pilota per la transizione culturale sostenibile. Il percorso culturale proseguirà in ottobre con una nuova edizione del Premio Campigna, storico riconoscimento d’arte contemporanea che da decenni lega Santa Sofia alla ricerca artistica nazionale e internazionale. Quest’anno il premio si rinnoverà, in linea con la vocazione sperimentale, aperta e sostenibile del nuovo corso della Galleria. Sempre in autunno, per la cura dell’Associazione Mattia, la Galleria Stoppioni ospiterà una mostra dedicata a Mattia Moreni, artista visionario che aveva scelto Santa Sofia come luogo d’elezione. In esposizione, alcune delle sue ultime opere, segnate da un pensiero lucido e provocatorio, capace di anticipare un’umanità già fusa con le tecnologie digitali.