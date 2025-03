Santa Sofia, nel 2024 il Comune ha finanziato sette nuovi progetti imprenditoriali avviati da giovani

Il Comune di Santa Sofia annuncia con soddisfazione l’esito del bando per la concessione di contributi a fondo perduto destinati all’apertura di nuove attività sul territorio comunale e nelle frazioni.

“Grazie a questa iniziativa, infatti, sono stati finanziati sette nuovi progetti imprenditoriali – sottolinea la consigliera con delega alle attività produttive Laura Facciani – favorendo la nascita di nuove realtà economiche e il rilancio del commercio locale”.

Il bando, aperto a fine 2024, prevedeva la concessione di benefici economici a fondo perduto, nella forma di contributi, per l’apertura di nuove attività nel comune di Santa Sofia e nelle frazioni ed era destinato sia alle nuove imprese, sia alle imprese già esistenti impegnate ad aprire una nuova unità, qualificate come micro imprese e insediate in un locale caratterizzato da vetrine e accesso sulla pubblica via.

Come detto, hanno beneficiato del contributo sette attività. Entrando nel dettaglio, si tratta di due attività nel settore di servizi alla persona, tre nuove aperture nel campo della ristorazione e due attività di vendita al dettaglio, di cui una rappresenta un subentro ad una attività preesistente.

Un dato significativo, infine, riguarda i beneficiari del bando: tutte le attività sono riconducibili a giovani imprenditori, tre attività sono state avviate da donne ed una è situata nelle frazioni: “Si tratta di aspetti che dimostrano l’impatto positivo dell’iniziativa nel sostenere nuove generazioni ed il tessuto economico locale. A nome dell’amministrazione comunale, esprimo soddisfazione per la partecipazione al bando e ribadisco l’impegno nel promuovere lo sviluppo economico del territorio. Tra gli obiettivi di mandato, infatti, c’è la volontà di offrire e creare nuove opportunità per cittadini e imprese”, conclude Facciani anticipando che il bando sarà riproposto anche per l’anno 2025.