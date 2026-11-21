Un percorso di co-progettazione con il Terzo settore, a partire dalle esigenze della comunità, per realizzare il progetto di rigenerazione urbana finalizzato al recupero e alla rifunzionalizzazione dell’ala nord dello storico palazzo del Municipio di Santa Sofia. Messa in sicurezza sismica, riorganizzazione degli spazi interni e superamento delle barriere architettoniche. Poi ancora il rifacimento della facciata, la tinteggiatura, la sostituzione del manto di copertura e delle lattonerie. E, infine, la riqualificazione della piazzetta interna, in precedenza utilizzata come parcheggio, che potrà ospitare attività temporanee. Ai piani superiori gli spazi saranno affidati a un’associazione che si occuperà di realizzare attività e servizi a supporto dei circuiti turistici naturalistici ed escursionistici del territorio.

Sono questi i principali interventi realizzati nell’ambito del progetto ‘Municipio di Santa Sofia’, finanziato attraverso il Bando regionale rigenerazione urbana 2021. Un investimento complessivo di 820mila euro, al quale la Regione ha contribuito con quasi 372mila euro e il Comune con circa 448mila euro.

A inaugurare i nuovi spazi, oggi, l’assessora regionale alla Programmazione territoriale, Irene Priolo, la sindaca di Santa Sofia, Ilaria Marianini, e l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Matteo Zanchini.

Il progetto ha riguardato l’ala nord del complesso municipale di Santa Sofia, un edificio di particolare valore storico per la comunità. Si tratta del Palazzo Crisolini-Malatesta, che dalla metà dell’Ottocento, per volontà del gonfaloniere conte Nicolò Gentili, è sede del Comune.

L’intervento realizzato ha completato il percorso di miglioramento sismico avviato nei primi anni Duemila sulla parte principale del Municipio, estendendo alla sua ala nord le opere necessarie a garantire maggiore sicurezza e funzionalità. Al momento della candidatura al Bando Rigenerazione urbana 2021 l’edificio presentava condizioni conservative non ottimali, impianti non conformi alla normativa vigente e un livello di vulnerabilità sismica medio-alto.

Oltre alla messa in sicurezza sismica, i lavori hanno previsto la riorganizzazione degli spazi interni e il superamento delle barriere architettoniche. Sul fronte esterno si è intervenuti sulle aperture della facciata rivolta verso la corte comunale, con la sostituzione dei conci e la ritinteggiatura, il rifacimento del manto di copertura e il rinnovo delle lattonerie.

Un intervento specifico ha riguardato anche la piazzetta interna, in precedenza utilizzata come parcheggio e ora recuperata per poter accogliere attività temporanee. Riqualificate inoltre le logge esterne sul fronte di via Nefetti, con il recupero della pavimentazione, il ripristino di alcune porzioni della muratura, la ritinteggiatura e l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione.