Santa Sofia, morto lo storico medico condotto Fabio Ravaioli

La valle del Bidente piange la morte di Fabio Ravaioli, storico medico condotto di Santa Sofia e punto di riferimento per moltissimi cittadini anche fuori dal Comune. Aveva compiuto 71 anni a marzo, viveva a Santa Sofia assieme alla sua famiglia ed era in pensione da qualche anno. Appena la notizia si è diffusa, tantissime persone si sono strette attorno alla famiglia ricordando Ravaioli per le sue doti non solo professionali ma anche umane. Descritto da amici e pazienti come una persona garbata, gentile e sempre disponibile all’ascolto, la sua improvvisa scomparsa ha lasciato attonita l’intera comunità.