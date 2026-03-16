Santa Sofia, lavori alla farmacia comunale

A Santa Sofia, grazie ai finanziamenti del Pnnr (Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” – Componente 3: “Interventi speciali per la coesione territoriale” – Investimento 1: Strategia nazionale per le aree interne – sub investimento 1.2 “Strutture sanitarie di prossimità territoriale” finanziato dall’Unione Europea- Next GenerationEU), le farmacie rurali situate nei comuni o nei centri con meno di 5.000 abitanti stanno vivendo una profonda trasformazione, evolvendo in veri e propri presidi sanitari di prossimità. L’obiettivo del progetto è abbattere le distanze e garantire ai residenti delle aree più marginalizzate un accesso rapido e qualificato a prestazioni che, solitamente, richiederebbero spostamenti verso i centri ospedalieri.

“Dopo la partecipazione al bando PNRR e l’ottenimento di un contributo di oltre 32.000 euro a cui si aggiungono circa 19.500 euro di risorse di bilancio, il Comune di Santa Sofia proprio in questi giorni ha portato a termine i lavori alla Farmacia Comunale: da un lato, è stato possibile acquistare nuovi arredi, dall’altro si sono potenziati i servizi di telemedicina”, commenta il consigliere Emanuele Stradaioli, che segue l’iter dei lavori.

Infatti, se già oggi è possibile eseguire nella farmacia elettrocardiogrammi, Holter pressori e Holter cardiaci dinamici con refertazione online effettuata da specialisti, l’offerta diagnostica ora si arricchisce notevolmente: ai servizi esistenti si affiancheranno presto l’esecuzione di esami di laboratorio, test di spirometria e la misurazione della pressione arteriosa tramite strumentazione professionale di ultima generazione. Parallelamente, il personale della farmacia parteciperà a corsi di aggiornamento, al fine di offrire una gamma di servizi al cittadino sempre più alta e di qualità.

Per quanto riguarda, invece, il restyling dei locali, il rinnovamento degli arredi risponde a una duplice esigenza: rendere gli spazi più accoglienti e fruibili per i cittadini e, contemporaneamente, ottimizzare l’operatività dei professionisti sanitari. “Questo intervento rappresenta un primo, fondamentale tassello di un piano di ristrutturazione più ampio, iniziato dalla precedente amministrazione con l’ampliamento della farmacia e che proseguirà con ulteriori interventi migliorativi non appena saranno disponibili ulteriori risorse, garantendo così uno standard qualitativo sempre più elevato”, conclude la sindaca Ilaria Marianini.