Santa Sofia, la fiera di Santa Lucia torna domenica 15 dicembre

Domenica 15 dicembre a Santa Sofia si terrà la tradizionale fiera di Santa Lucia. Al mattino e al pomeriggio, in piazza Matteotti si svolgerà il tradizionale mercato ambulante mentre numerose associazioni di volontariato allestiranno stand gastronomici per gustare le specialità locali: avremo Auser Santa Sofia con i tipici tortelli alla lastra, Pro Loco Santa Sofia e Mani in Pasta con polenta e piadina fritta, il Gruppo Alpini Alto Bidente con caldarroste e vin brulé. Ci sarà poi l’esposizione dei lavori dell’associazione Spazio Arte e un piccolo mercatino di beneficenza con l’associazione Khalil e la Lega Italiana Fibrosi Cistica.

Inoltre, espositori ed artigiani con tante interessanti proposte per i regali di Natale e, nel pomeriggio, il Corpo Bandistico Roveroni effettuerà un servizio musicale itinerante in piazza.

Per i più piccoli, presso la Sede CIF, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16 sarà allestita la casa di Babbo Natale, a cui i piccoli potranno consegnare le letterine.

“Come da tradizione, la Fiera di Santa Lucia è il primo degli appuntamenti che animano le iniziative natalizie a Santa Sofia e nella frazioni – commenta la sindaca Ilaria Marianini. Fino alla befana, grazie anche al contributo delle associazioni, avremo un lungo elenco di manifestazioni, tra cui ricordo in particolare il Villaggio di Natale di Corniolo che inaugura proprio sabato 14, con il coro Intercity Gospel Train Orchestra e i giochi di Nonno Banter 57.”