Santa Sofia, itinerari in bici alla scoperta del parco

Dopo 18 anni, c’è una guida aggiornata per esplorare e conoscere il Parco Nazionale in bicicletta, che verrà presentata domenica (alle 16) al Centro visite di Santa Sofia. Realizzata dall’Ente Parco in collaborazione con l’agenzia ComunicAzione di Forlì, si avvale dei testi di Sandro Bassi, guida turistica e ambientale, autore di molteplici pubblicazioni su itinerari ed escursioni nelle aree verdi d’Italia. «In bici nel Parco – ha spiegato l’autore sul sito del Parco – è un qualcosa in più di un semplice aggiornamento. I 21 itinerari sono stati tutti controllati e ripercorsi ma soprattutto ne è stata verificata la percorribilità con quella croce e delizia moderna che è la e-bike».