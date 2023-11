Si ribalta con l’auto e finisce all’ospedale. Questa mattina alle 10 una squadra del distaccamento Vigili del Fuoco Volontari di Civitella di Romagna, è intervenuta nella SP4 del Bidente nel comune di Santa Sofia per un incidente stradale. La squadra ho operato per mettere in sicurezza una vettura ribaltatasi su un fianco e che occupava parte della carreggiata. L’occupante è stato portato in ospedale dal personale sanitario, sul posto i Carabinieri per i rilievi.