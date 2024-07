Santa Sofia, incidente: investito per sbaglio da un amico dopo la serata insieme, grave 27enne

Un ragazzo di 27 anni in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena. E’ l’epilogo di un incidente avvenuto sabato notte in centro a Santa Sofia. Due amici si sono salutati dopo avere passato il sabato sera insieme: un 21enne, salito sulla sua auto, ha fatto inversione di marcia finendo accidentalmente con l’investire l’amico. Il 27enne nella caduta ha sbattuto violentemente la testa: soccorso dai sanitari del 118, mentre l’amico assisteva disperato alla scena, ora è ricoverato in gravi condizioni a Cesena.