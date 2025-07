Santa Sofia, incendio nella notte in un appartamento

I Vigili del Fuoco del Comando di Forlì-Cesena, con 3 squadre provenienti dalla sede centrale di Forlì e dal distaccamento di Bagno di Romagna, sono intervenuti nella notte di oggi, venerdì 4 luglio, in via Allende a Santa Sofia per domare un incendio divampato in un appartamento al secondo piano di un condominio. L’allarme è scattato 4.40. I Vigili del Fuoco hanno operato per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio, evitando che l’incendio si propagasse ad altre unità abitative. Al momento, le cause dell’incendio sono in fase di accertamento. Non si registrano feriti.