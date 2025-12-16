Santa Sofia, inaugurata la Casa delle Associazioni

total artículos:

SANTA SOFIA. Domenica 14 dicembre, in concomitanza con la Fiera di Santa Lucia, si è tenuta a Santa Sofia l’inaugurazione della Casa delle Associazioni, presso la Stecca dell’ex Ospedale Nefetti. La “Stecca”, in parte già ripristinata negli anni passati, è ora completamente fruibile grazie ad un intervento di risanamento dei locali siti al piano primo. «Gli interventi hanno interessato tutti gli impianti, gli infissi ed i locali interni e l’importo dei lavori, pari a circa 176.000 euro, è stato finanziato dal bando PNRR “Attrattività dei Borghi», sottolinea il vice sindaco Matteo Zanchini. I lavori sono stati eseguiti da La Fenice srl sotto la Direzione Lavori dell’ingegner Petrignani coadiuvato dall’architetta Giulia Mancini e dal geometra Francesco Foietta. Per il Comune di Santa Sofia, la RUP è la geometra Cinzia Fantini, supportata dal geometra Samuel Grifoni.

«Grazie a questo intervento, la Stecca diventa oggi la Casa delle Associazioni, a disposizione delle nostre numerose associazioni di volontariato – dichiara la sindaca Ilaria Marianini. Le associazioni sono il cuore pulsante del nostro territorio, ognuna con i propri intenti e le proprie iniziative, e immaginiamo che in questa nuova sede possano ulteriormente collaborare e interagire per realizzare manifestazioni ancora più belle. Questa Casa delle Associazioni, poi, ha per noi un significato e un valore unico: oggi, infatti, la intitoliamo a Gabriele Nuzzolo, consigliere comunale, insegnante, ma soprattutto volontario e amico».

La figura di Gabriele Nuzzolo (1991 – 2025) è stata ricordata con affetto e gratitudine da tanti: oltre all’amministrazione, hanno preso la parola il consigliere regionale Daniele Valbonesi, per ricordarne la passione politica, il presidente Pro Loco Gabriele Fabbri, che ne ha sottolineato l’impegno nelle vesti di instancabile volontario. Alla famiglia, commossa e grata nel sapere che il nome di Gabriele sarà per sempre legato alla Casa delle Associazioni, è stata consegnata anche una targa per ricordare il prezioso esempio di altruismo e impegno nel volontariato.

Tra le associazioni che troveranno sede nella Casa, c’è anche “Il sogno di Gabri ODV”: «L’associazione raccoglie il testimone lasciato da un amico, un compagno, un figlio: Gabriele Nuzzolo – dice la presidente Veruska Eneidi – e vuole dare continuità a progetti ed attività che coinvolgano i giovani e li facciano crescere come parte fondamentale di una comunità accogliente e pronta a migliorarsi creando nuove opportunità».

L’associazione raggruppa i vari mondi frequentati da Gabriele, dall’impegno politico-sociale, alle attività di soccorso e protezione civile senza tralasciare sport ed organizzazione di feste.

«Quei mondi oggi sono presenti e trovano in questa struttura una nuova casa. Essere vicini ci deve stimolare a collaborare, tenderci una mano ed essere attrattivi e di esempio per i futuri volontari che possano continuare a passarsi il testimone della solidarietà e dello stare bene insieme», conclude Eneidi.