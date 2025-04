Santa Sofia, in arrivo aree sosta a Corniolo e Spinello per auto e camper

Si aggiungeranno posti preziosi per i camperisti con la nuova area di sosta camper che verrà realizzata nella frazione di Spinello. In questi giorni, infatti, la giunta comunale di Santa Sofia ha approvato il progetto definitivo di due aree, un’altra a Corniolo, funzionali al turismo. Due interventi che complessivamente costeranno circa 180mila euro e finanziati per il 50% da risorse del Pnrr. «Il Comune di Santa Sofia si è aggiudicato il bando borghi ottenendo 1,6 milioni di euro - ricorda la prima cittadina, Ilaria Marianini -. Parte di queste risorse serviranno proprio a riqualificare due aree sosta esistenti ma non più funzionali. Il restante 50% della spesa, invece, sarà coperto da fondi comunali. In questi mesi, in particolare, abbiamo lavorato all’ammodernamento del progetto presentato più di un anno fa».

Nel dettaglio a Corniolo, nell’area sosta in via della Foresta saranno realizzati nuovi sottoservizi, nuovi asfalti, segnaletica e illuminazione. Ma non è tutto. «Si tratta di un parcheggio con problematiche strutturali e sul quale è necessario intervenire per mettere a norma il parapetto - prosegue la sindaca -. Al termine dei lavori si avranno a disposizione 14/15 posti auto, uno stallo per disabili e tre per motorini. Non solo, realizzeremo anche un belvedere, pedonale, pavimentato e arredato, con vista sulle montagne e soprattutto su Sasso Fratino».

In via del Lago a Spinello, invece, l’area sosta potrà ospitare in futuro fino a 5 camper. «Le piazzole saranno dotate di allaccio di corrente elettrica e acqua - spiega Marianini-. Un’area sosta, quindi, completamente riqualificata, compresa un’area verde curata proprio per incentivare la sosta dei turisti che decidono di arrivare qui da noi in camper. Fondamentalmente si tratta di un servizio che già esisteva, e anche apprezzato in questi anni, ma che doveva essere più strutturato e, quindi, proposto meglio».

I progetti sono stati redatti dall’architetto Marco Mercuriali. Il Comune, a breve, procederà con le operazioni di gara per selezionare l’impresa a cui affidare i lavori.