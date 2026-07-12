Santa Sofia, il PNRR accende il turismo lento: inaugurata la nuova area camper a Spinello

Taglio del nastro a Spinello per la nuova area di sosta camper in via del Lago. L’opera, inaugurata sabato 11 luglio, è stata realizzata grazie ai fondi europei del PNRR nell’ambito del bando “Attrattività dei Borghi” per la rigenerazione culturale e sociale del Comune di Santa Sofia. La nuova infrastruttura mette a disposizione cinque stalli attrezzati con colonnine per i servizi idrici ed elettrici, integrandosi con un’area verde riqualificata con tavoli da picnic e sedute prendisole a beneficio di turisti e residenti.

L’intervento fa parte di un investimento complessivo di oltre 218mila euro, che ha compreso anche la recente sistemazione dell’area camper di Corniolo. La sindaca Ilaria Marianini e l’assessore ai Lavori pubblici hanno sottolineato come questa opera, nata dalla sinergia con la Pro Loco e la Consulta locale, rappresenti un tassello strategico per promuovere il turismo lento e riqualificare gli spazi pubblici della frazione. Il Comune è già al lavoro per pubblicare il bando per l’affidamento della gestione della struttura, così da garantirne la piena operatività.