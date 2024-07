Santa Sofia, il campeggio a Corniolo rischia di non aprire entro questa estate

Rischia di rimanere chiuso per l’estate il campeggio Vivaio, realtà ricettiva ad appena cinque minuti a piedi dal cuore di Corniolo che conta 30 piazzole. Se il bando di gestione si è di fatto chiuso con la partecipazione di un operatore economico, la cooperativa Atlantide che gestisce già l’Ecomuseo e la Diga di Ridracoli, al momento non ci sono ancora date certe per la riapertura della struttura.

«Siamo ancora in una fase di interlocuzione tra i vecchi e i nuovi gestori – spiega la sindaca, Ilaria Marianini – ma auspico che la realtà possa aprire il prima possibile».

