Santa Sofia, gran finale per “Di strada in strada”

A Santa Sofia succedono miracoli: un paese di 4.200 abitanti, in tre giorni ne guadagna altri 20.000. Succede per “Di strada in strada”, il festival degli artisti di strada nato 33 anni fa da una chiacchierata fra amici, dopo un’escursione a Ferrara a vedere i buskers. E ora, appunto, migliaia di visitatori, il coinvolgimento di tanti artisti professionisti e un paese che si mobilita, come ricorda la neosindaca Ilaria Marianini, la quale ha un osservatorio particolare sul festival, visto che è anche stata assessora alla Cultura del paese appenninico e per due mandati, dal 2009, presidente della Pro loco e dello stesso festival.

