Santa Sofia, Foietta torna in pista verso le elezioni

In vista delle amministrative di giugno scende in campo Flavio Foietta, già sindaco di Santa Sofia dal 2004 al 2014. L’ex dirigente del Comune di Forlì e attuale presidente della “Via Romea Germanica”, per ben 10 anni è stato lontano dalla scena politica senza ricoprire alcun incarico. Oggi, però, si rimette in gioco per il suo paese con una lista civica. «Su richiesta di amici e parenti, dopo una lunga meditazione, ho deciso di sciogliere la riserva e candidarmi a sindaco di Santa Sofia – annuncia Flavio Foietta –. E’ stato difficile dire di no. L’idea è stata quella di formare una lista genuinamente civica che non vuole nascere per polemica contro qualcuno, anzi vuole essere propositiva per il territorio. La squadra deve essere composta da tutti coloro che vogliono dare il proprio contributo e che hanno a cuore il nostro paese».

