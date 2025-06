Santa Sofia: estate 2025, il programma degli eventi

Si presenta ufficialmente il calendario degli eventi estivi promosso dal Comune di Santa Sofia e realizzato con la collaborazione delle numerose associazioni di volontariato locali: “Sveliamo, oggi, la lunga serie di eventi che animeranno le serate estive, fino alla fine di settembre - dice l’assessore al Turismo Franco Locatelli - una carrellata di concerti, incontri, proiezioni, eventi artistici e spettacoli di vario genere, tutti studiati e scelti con cura dagli organizzatori, per dare vita ad un calendario invitante sia per i santasofiesi, sia per i turisti. Anno dopo anno, infatti, Santa Sofia rivela sempre più la sua vocazione di meta turistica e oggi sono tante le persone che giungono da noi per partecipare ai grandi eventi in cartellone, oltre che per visitare il territorio con le sue bellezze naturali, storiche e le specialità gastronomiche”.