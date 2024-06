Santa Sofia, ecco la giunta di Ilaria Marianini

La neosindaca Ilaria Marianini, eletta con il 67,87% dei consensi, ha sciolto le riserve sulla nuova giunta del comune bidentino che la affiancherà per i prossimi cinque anni. Nel suo team di fiducia, tra riconferme e nuovi ingressi, Marianini porta con sé l’assessore Matteo Zanchini, nominato vicesindaco, con deleghe al bilancio, lavori pubblici, politiche tributarie, società partecipate, organizzazione dei servizi e comunicazione istituzionale. Confermata anche l’assessora Isabel Guidi, alla quale la sindaca ha affidato la delega ai servizi sociali, welfare, politiche giovanili, transizione digitale, antifascismo, memoria, pace e diritti umani.

Le novità

Tra i nuovi ingressi, di natura non elettiva, viene nominato assessore Franco Locatelli, che si occuperà di politiche energetiche, turismo e sport. Infine, entra nell’esecutivo l’assessora Chiara Bellini con delega alle politiche educative e scuola, cultura, pari opportunità e politiche di integrazione ed inclusione. Ilaria Marianini ha tenuto per sé sanità, urbanistica, personale, protezione civile, politiche territoriali, ambiente e sfide climatiche ed infine cura e manutenzione del territorio, a riprova della grande attenzione che si vuol dedicare a questi aspetti.

Forte dell’esperienza del gruppo nato in campagna elettorale, la sindaca ha affidato compiti anche ai consiglieri comunali. Daniele Valbonesi, sindaco uscente e consigliere comunale più votato, si occuperà di viabilità. A Moreno Castagnoli vanno agricoltura, caccia e pesca, mentre a Laura Facciani il commercio e le attività produttive. Il consigliere Emanuele Stradaioli sarà delegato alla farmacia comunale, Gabriele Nuzzolo al volontariato e associazionismo, mentre Anna Sassi si occuperà di partecipazione e socialità.

“Sono soddisfatta delle scelte fatte. Presento alla città un esecutivo con competenze trasversali, di esperienza, ma senza rinunciare al rinnovamento - dichiara la sindaca Ilaria Marianini - come annunciato in campagna elettorale, proporrò al consiglio comunale la riconferma di Goffredo Pini come prosindaco, delegato alle frazioni. Una persona di fiducia che abbiamo avuto modo di apprezzare in questi anni per il grande lavoro svolto nei territori più distanti dal capoluogo”.

La prima seduta del Consiglio Comunale, che prevede il giuramento della sindaca e la convalida degli eletti, si terrà all’aperto ed è fissata per giovedì 27 giugno alle ore 20:30, in piazza E. Corzani.