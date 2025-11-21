Santa Sofia e Galeata, il Ministero dell’Interno non finanzia la videosorveglianza: “La sicurezza spetta innanzi tutto al Governo, non ai sindaci”

Nei giorni scorsi, il Comune di Santa Sofia ha ricevuto comunicazione da parte del Ministero dell’Interno del mancato finanziamento del progetto presentato in maniera congiunta dai Comuni di Santa Sofia e Galeata per il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza.

Il progetto prevedeva la realizzazione di una rete integrata di lettura targhe su entrambi i territori comunali, con l’intento di monitorare al meglio gli accessi e le uscite del territorio. Il sistema proposto, basato sulla tecnologia “Gufo” per la lettura delle targhe, era stato progettato per essere pienamente interoperabile con le dotazioni già diffuse nei comuni del forlivese e accessibile sia alle stazioni locali dell’Arma dei Carabinieri sia ai comandi provinciali.

“Nonostante la qualità tecnica – dichiara la sindaca di Santa Sofia Ilaria Marianini -, il rispetto della coerenza con le finalità del bando, la premialità ottenuta grazie all’associazione tra noi e il comune di Galeata e gli elogi per tutto questo da parte della prefettura, il punteggio complessivo assegnato dalla graduatoria ministeriale non è risultato sufficiente per avere accesso al finanziamento. Tutto ciò è dovuto in particolare al numero limitato di abitanti e al bassissimo livello di delittuosità, pari a 1,52. Noi in quanto amministrazioni abbiamo partecipato con serietà presentando un progetto solido, ma ricordo che il tema sicurezza prima di tutto è in capo al Governo e non ai sindaci”.

Nonostante il mancato finanziamento, l’amministrazione comunale si impegna a valutare forme alternative di copertura finanziaria fin da subito, al fine di comunicare a breve una strategia aggiornata per dare una risposta alle esigenze di sicurezza del territorio.