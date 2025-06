Santa Sofia, completato il cast del premio Sportilia

Completato il cast dei personaggi che saliranno sul palco a ricevere il riconoscimento del Premio nazionale Sportilia il 7 luglio dalle 21 al Parco della Resistenza. La coppia Marino Bartoletti e Franco Aleotti ha ricevuto la conferma della presenza di Maurizio Sarri, neo allenatore della Lazio, e del campione di sci Dominik Paris, che fa parte del Centro sportivo dei Carabinieri.

Come già precedentemente annunciato gli altri premiati della serata sono: gli arbitri di calcio di serie A Maurizio Mariani, Ciro Carbone e Luca Zufferli, Diego Alfonzetti, giovanissimo arbitro malmenato da giocatori quasi suoi coetanei e dai dirigenti della squadra mentre dirigeva una partita di under 17; il presidente della Lega Calcio di serie A Ezio Simonelli; il magistrato Stefano Palazzi; Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, giurato di Ballando con le Stelle e opinionista a Pressing; Giacomo Agostini, il pilota più titolato nella storia del motociclismo che ha dominato negli anni Sessanta e Settanta vincendo ben 15 campionati mondiali in diverse classi; Francesco Damiani, campione d’Europa e del mondo di pugilato nella categoria dei pesi massimi; Roberta Cappelletti, intramontabile cantante regina del liscio; Viller Valbonesi, virtuoso pianista che sta tenendo concerti nei maggiori teatri di tutto il mondo; il Forlì Football Club, per la prestigiosa promozione in serie C. Il presidente degli arbitri calcio di serie A, Antonio Zappi ha già confermato con largo anticipo la sua presenza come molte tra le maggiori autorità regionali e provinciali.

Come sempre a condurre la serata sarà il giornalista Marino Bartoletti con al suo fianco le due bellezze siciliane Giorgia e Miriam Sangiorgi, rispettivamente madrina e valletta.