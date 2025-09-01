Santa Sofia, colto sul fatto mentre va a caccia violando le norme: multa di 600 euro per un 65enne

Un’operazione congiunta condotta dai militari del Nucleo Carabinieri Forestali di Santa Sofia e dagli Agenti della Polizia Provinciale di Forlì-Cesena ha portato alla denuncia di un uomo sorpreso a esercitare attività venatoria in violazione delle normative vigenti.

L’intervento è stato avviato a seguito del rinvenimento di numerose carcasse di fauna selvatica, alcune appartenenti a specie protette, nei pressi di un’area collinare soggetta a pasturazione artificiale. Frutta e semi erano stati distribuiti al suolo per attirare gli animali, in una pratica vietata che ha destato l’attenzione delle autorità competenti.

Durante i controlli notturni predisposti dalle forze dell’ordine, un uomo di 65 anni è stato colto in flagranza di reato mentre esercitava la caccia con l’ausilio di una carabina e dispositivi di illuminazione artificiale. L’arma, le munizioni e gli strumenti utilizzati sono stati sottoposti a sequestro penale da parte della Polizia Giudiziaria operante.

L’uomo, da ritenersi innocente fino a definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile di condanna all’esito del procedimento penale, è stato deferito all’autorità giudiziaria e nei suoi confronti è stato disposto il ritiro cautelare di tutte le armi e munizioni detenute, nonché della licenza di caccia. A suo carico sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 600 euro.