Santa Sofia. Cade rovinosamente durante l’escursione in mountain bike, soccorso un 22enne forlivese

La stazione monte Falco del Soccorso Alpino è intervenuta ieri in località Casanova dell’Alpe, nel comune di Santa Sofia, per soccorrere un giovane biker rimasto ferito durante un’escursione in mountain bike.

L’allarme è scattato quando la chiamata di soccorso è partita dal punto target situato a Poggio Palestrina, nel comune di Bagno di Romagna (FC). Il giovane coinvolto, un 22enne di Forlì, stava percorrendo uno dei sentieri della zona quando è caduto rovinosamente dalla sua MTB, riportando un trauma a un arto superiore che gli ha reso impossibile proseguire.

Sul luogo dell’incidente è prontamente giunta una squadra specializzata del Soccorso Alpino, tra cui era presente un infermiere qualificato. I soccorritori hanno immediatamente prestato le prime cure al giovane, stabilizzando la spalla che presentava una sospetta frattura.

Dopo aver messo in sicurezza l’infortunato, la squadra lo ha trasportato con un mezzo fuoristrada fino al punto di incontro con l’ambulanza di Santa Sofia, che ha poi provveduto al trasferimento presso una struttura ospedaliera per gli accertamenti e le cure del caso.

L’episodio sottolinea ancora una volta l’importanza del servizio del Soccorso Alpino nel garantire sicurezza agli escursionisti e agli appassionati di sport outdoor che frequentano i sentieri dell’Appennino forlivese.