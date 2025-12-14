Santa Sofia, cade mentre dorme nel letto a castello al rifugio e si rompe una costola: nella notte arrivano i soccorsi in mezzo alla neve

La stazione monte Falco del Cnsas (Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna) è stata attivata questa notte poco prima dell’una da parte della Centrale Operativa 118, per un incidente avvenuto al rifugio Casone della Burraia nel comune di Santa Sofia.

Un gruppo aveva deciso di trascorrere la notte al rifugio quando uno dei membri, durante il sonno, è accidentalmente caduto dal letto a castello procurandosi una trauma ad una spalla e una sospetta frattura ad una costola. Immediata la chiamata ai soccorsi: celermente una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna si è diretta sul posto prima con il mezzo fuoristrada per poi proseguire a piedi nel tratto dove era presente la neve.

I tecnici, giunti al rifugio (1460 metri di quota), hanno immobilizzato il paziente per posizionarlo sul materassino a depressione nella barella portantina. L’uomo è stato trasportato fino alla jeep e infine consegnato all’ambulanza di Santa Sofia. L’intervento si è concluso alle 5 di mattina.