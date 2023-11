Santa Sofia, bus e bonus trasporti per studenti: ecco come richiederlo

Per il secondo anno consecutivo, il Comune di Santa Sofia intende supportare le famiglie di studentesse e studenti under 19 che non sono in possesso dei requisiti per l’accesso alla gratuità stabilita dalla Regione Emilia Romagna, residenti, pendolari, iscritte/i alle scuole secondarie di Secondo Grado del sistema nazionale di istruzione, oppure a percorsi di istruzione e formazione professionale presso un organismo accreditato per l’obbligo di istruzione che opera nel Sistema regionale. I bando, pubblicato da ASP San Vincenzo de’ Paoli, è destinato alle famiglie con ISEE superiore a 30.000 euro, che potranno ricevere un sostegno per l’acquisto dell’abbonamento al servizio ti trasporto.

L’importo concesso per l’abbattimento del costo del servizio di trasporto sarà pari al 50% del costo totale del titolo di viaggio per gli studenti con ISEE superiore od uguale a €30.000,00 e fino a €35.000,00 e pari al 30% del costo totale del titolo di viaggio per gli studenti con ISEE superiore od uguale a € 35.000,01 fino a € 40.000,00.

I genitori degli studenti e delle studentesse possono presentare domanda di rimborso parziale dell’abbonamento scolastico acquistato presso gli uffici Start Romagna, esclusivamente se in possesso dei seguenti requisiti:

- ISEE in corso di validità per le Prestazioni Agevolate Minorenni non superiore a 40.000 auro;

- residenza nel comune di Santa Sofia;

- tesserino nominale (abbonamento) già rilasciato da Start Romagna per il servizio di trasporto pubblico per l’anno scolastico 2022/2023 con relativa ricevuta di pagamento.

La domanda si potrà inviare entro le 12.00 del 15 gennaio 2024 via mail all’indirizzo: servizisociali@asp-sanvincenzodepaoli.it, compilando il modulo reperibile sul sito internet www.asp-sanvincenzodepaoli.it o www.comune.santa-sofia.fc.it

Alla domanda dovranno, inoltre, essere allegati: copia del tesserino nominale trasporto; copia della ricevuta di avvenuto pagamento; copia del codice IBAN (al fine dell’accredito del rimborso su conto corrente); dichiarazione ISEE 2023 in corso di validità. In caso di necessità per la compilazione della domanda, è possibile rivolgersi allo Sportello Sociale (martedì dalle 09:00 alle 14:00 - giovedì 14:00 -16:30, ingresso piazzetta parco della resistenza, a fianco dell’ufficio tecnico, tel. 0543/974535, 335/8726933).