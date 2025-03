Santa Sofia, bancaria di 47 anni madre di tre figli trovata priva di vita in filiale

SANTA SOFIA. Choc a Santa Sofia per la morte di una bancaria di 47 anni, trovata priva di vita all’interno della filiale dove lavorava. La donna, madre di tre figli, non ha fatto ritorno a casa ed è scattato l’allarme. Non si era a conoscenza di alcun problema di salute, per questo è stata disposta l’autopsia per capire le cause. La 47enne era rimasta sola in banca visto che era trascorso l’orario. Si esclude una morte violenta, l’ipotesi più plausibile è una malore improvviso e fatale. «Una famiglia perfetta – dice la sindaca di Santa Sofia, Ilaria Marianini – una tragedia che lascia attonita tutta la comunità».