Arrestato per tentato omicidio. Un uomo di 46 anni è stato portato in caserma ieri sera dai carabinieri della Compagnia di Meldola, dopo aver colpito con tre coltellate la compagna quasi coetanea. La donna è stata portato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. L’episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri 22 novembre, nella prima periferia di Santa Sofia. L’uomo, di nazionalità cubana, nel corso di una lite, iniziata all’interno dell’abitazione e proseguita nella strada adiacente, in prossimità di una vicina abitazione ove la donna cercava riparo - ha inseguito e colpito più volte, con un coltello, la convivente. La donna, dapprima soccorsa da alcuni vicini e, poco dopo, dai sanitari del 118 e dai carabinieri della Stazione di Santa Sofia e del Nucleo Radiomobile di Meldola, è stata tempestivamente trasportata, in eliambulanza, presso l’Ospedale Bufalini di Cesena, dove è tuttora ricoverata.

L’arma utilizzata, un coltello da cucina di grosse dimensioni, è stata recuperata e sottoposta a sequestro. Il 46enne, immediatamente bloccato, espletate le formalità di rito è stato dichiarato in arresto e, su disposizione del sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, condotto presso la Casa Circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.