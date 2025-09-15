Santa Sofia, 81enne di Reggio Emilia si perde mentre cerca funghi col figlio, ritrovato a notte fonda VIDEO

Disavventura nel bosco per un 81enne rintracciato dopo ore di ricerche dal Soccorso alpino e speleologico. Il pensionato, residente in provincia di Reggio Emilia, domenica era andato a funghi insieme al figlio nell’area attorno al rifugio Burraia, all’interno delle Foreste Casentinesi, ma poi si sono separati e l’anziano non si è presentato nella zona e all’orario in cui si sarebbero dovuti incontrare. A quel punto, verso le 20, il figlio ha dato l’allarme. Sul posto si sono subito portate le squadre del Soccorso alpino e speleologico della Stazione di Monte Falco, i Vigili del Fuoco con diversi mezzi e uomini, i Carabinieri e i Forestali.

L’anziano aveva con sé il telefono, ma di vecchia generazione e non è stato possibile identificarlo. I soccorritori lo hanno più volte contattato, lui rispondeva ma non sapeva dove si trovava. Fondamentale è stato l’apporto del Soccorso alpino della Guardia di Finanza che ha provveduto a recuperare il codice Imsi del telefono mentre i Carabinieri hanno identificato l’ultima cella agganciata. Intorno a mezzanotte è stato richiesto l’intervento dell’Aeronautica Militare del 15^ Stormo di base di Cervia-Pisignano dotato di visori notturni. Grazie alle indicazioni ottenute dalla cella telefonica è stata circoscritta la zona delle ricerche e verso luna di notte una squadra del Cnsas è riuscita ad avere un primo contatto vocale nella zona del fosso del Satanasso. Raggiunto, il pensionato era in buone condizioni di salute, ma molto stanco e provato e i soccorritori hanno deciso di recuperarlo tramite verricello con l’elicottero dell’Aeronautica per trasportarlo al rifugio dove ad attenderlo c’era l’ambulanza.