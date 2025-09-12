Ritrovata dopo una notte di ricerche l’escursionista milanese dispersa mentre cercava funghi in Romagna

E’ stata ritrovata e si è chiusa con il lieto fine la ricerca di una turista milanese dispersa dal tardo pomeriggio di giovedì 12 settembre dopo essere andata nel bosco in cerca di funghi nella zona del rifugio Fangacci Monte Falco, nel comune di Santa Sofia. Per tutta la notte nel tentativo di rintracciarla hanno operato squadre del Soccorso alpino e speleologico e i Vigili del Fuoco con due unità cinofile, con l’ausilio di una unità cinofila molecolare del servizio regionale toscano del Soccorso alpino e intorno alle 2,45 anche di un elicottero del XV Stormo dotato di visori notturni decollato dall’aeroporto di Cervia Pisignano.

La ricerca si è conclusa nella mattinata di oggi quando la 68enne, che aveva trovato un riparo di fortuna dove ha passato la notte, é stata ritrovata da una pattuglia dei Carabineri che stava salendo verso il campo base ai Fangacci. La signora ha così potuto fare ritorno al camper con cui era arrivata in Romagna mercoledì.