Parco Foreste Casentinesi, tornano i bus tra Stia e la Calla

Parco delle Foreste Casentinesi, muoversi tra crinali, boschi e sentieri diventa sempre più facile e sostenibile. Per tutta l’estate e fino al 14 settembre 2026, gli escursionisti possono usufruire della riattivazione del bus feriale che collega Stia al Passo della Calla, snodo strategico tra Toscana e Romagna. Il servizio prevede due corse di andata da Stia alle 8.10 e alle 14.50, con ripartenze dal valico alle 8.45 e alle 15.25. Gli orari sono studiati per garantire la coincidenza con i bus Start Romagna diretti a Campigna e Santa Sofia, consentendo di attraversare il parco senza usare i mezzi privati. L’obiettivo dell’Ente Parco è di estendere la linea anche oltre la bella stagione.

Per raggiungere le zone meno servite dai mezzi pubblici, l’Ente Parco punta inoltre sulla mobilità condivisa tramite l’applicazione BlaBlaCar. L’iniziativa invita residenti e pendolari a mettere a disposizione i posti liberi sulle proprie auto per accogliere i turisti senza mezzo, incentivando il carpooling per ridurre l’impatto ambientale e il numero di veicoli nell’area protetta. Per promuovere la campagna, nei punti strategici verranno persino installate delle suggestive “false fermate” con cartelli ironici che invitano automobilisti ed escursionisti a condividere il viaggio.