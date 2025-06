Morte di Nuzzolo, il cordoglio della politica, da Schlein a Bonaccini

SANTA SOFIA. Anche la segretaria del Partito democratico Elly Schlein ricorda Gabriele Nuzzolo, il consigliere comunale e segretario del Pd di Santa Sofia.

«La notizia del tragico incidente avvenuto a Poggio alla Lastra», scrive, «ci colpisce e ci addolora profondamente. Gabriele Nuzzolo non era solo un consigliere comunale e segretario del Partito democratico a Santa Sofia ma un punto di riferimento per la sua comunità, profondamente impegnato nella vita scolastica e civile della città. La sua dedizione al servizio pubblico lo ha reso una figura stimata e apprezzata da tutte e tutti. A nome mio personale e di tutta la comunità del Partito democratico, esprimo il più sentito cordoglio per questa grande perdita».

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Poggio alla Lastra, in provincia di Forlì-Cesena, quando una persona alla guida di un’auto ha perso il controllo e ha travolto Nuzzolo, che era seduto in un tavolo all’aperto di un bar assieme ad altre tre persone. «Andarsene a 34 anni è già di per sé tragedia e ingiustizia infinita, andarsene così lascia sgomenti. Ciao caro Gabriele, ti ho conosciuto come persona di rara sensibilità e generosità in ogni cosa che facevi, fosse guidare il Pd locale, impegnarti in Consiglio comunale o nelle associazioni di volontariato a cui non facevi mai mancare supporto e passione», questo invece il pensiero di Stefano Bonaccini, ex presidente della Regione Emilia-Romagna e parlamentare europeo del Pd, che esprime condoglianze «ai tuoi familiari, alla bella comunità di Santa Sofia e a tutte le persone che ti volevano bene».

Sempre sui social, il segretario regionale del Pd Luigi Tosiani ammette: «Non è semplice scrivere queste parole. Gabriele Nuzzolo ci ha lasciati tragicamente ieri. La morte improvvisa di un ragazzo che ha dedicato la vita alla sua comunità ci lascia senza fiato. Gabriele era un docente, un consigliere comunale e segretario del Pd di Santa Sofia», ricorda Tosiani. «Era una persona che viveva la sua vita al servizio degli altri, nella rappresentazione più pura ed essenziale della politica. Mancherà a tutti noi. Alla sindaca Ilaria Marianini, alla comunità di Santa Sofia, alla sua famiglia ed a tutti i suoi cari giunga forte il mio abbraccio e quello di tutto il Partito democratico Emilia-Romagna», aggiunge.

Cordoglio anche dal Pd forlivese: «È stato difficile persino trovare le parole per commentare questa tragedia. Il nostro primo pensiero è rivolto alla famiglia e agli affetti più cari di Gabriele: ci stringiamo a loro in questo immenso dolore», si legge in una nota. «Come Partito democratico forlivese, come segretari territoriali, comunali e di Circolo, e come amministratori e rappresentanti delle istituzioni, sentiamo profondamente questa perdita. Ciò che Gabriele ha seminato in questi anni - l’amore per la sua terra e la sua comunità, la sua disponibilità, la profonda umanità e la sua amicizia sincera - resta vivo e indelebile come il suo ricordo. Ci mancherà moltissimo». Europa Verde Forlì-Cesena parla di «una tragedia che lascia senza parole che ci ha privati di un ragazzo impegnato buono e gentile, impegnato in politica e nel volontariato. Abbiamo condiviso anni in Consiglio Comunale a Santa Sofia e in passato il volontariato in Croce Rossa, momenti nei quali abbiamo avuto modo di apprezzare la sua educazione e il suo altruismo. Non ci sono frasi giuste da dire in queste occasioni, ma porgiamo le nostre sentite condoglianze ai familiari, agli amici e ai suoi studenti», dicono i Verdi Forlì-Cesena.

«Appresa la notizia della morte di Gabriele Nuzzolo, segretario del PD di Santa Sofia, a soli 34 anni per essere stato travolto da un’auto mentre era seduto al tavolino di un bar nella zona di Poggio alla Lastra, esprimo a nome mio e di Fratelli d’Italia le nostre condoglianze alla famiglia», dichiara il deputato FDI e presidente provinciale FDI, Alice Buonguerrieri. «Davanti a questa tragica fatalità, a una giovane vita spezzata in questo modo, la nostra comunità politica è vicina a chi sta affrontando questo momento di grande dolore».

Si aggiunge al sentimento di cordoglio l’assessore forlivese Luca Bartolini. «L’intera comunità di Santa Sofia, alla quale va oggi il mio pensiero, ha perso un giovane impegnato in politica. È impossibile darsi spiegazioni quando si verificano tragiche fatalità come questa. Mi associo alle condoglianze alla famiglia di Nuzzolo».