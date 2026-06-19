La presidente Mazzoli: “Nessuna nuova diga nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi”

Nessuna nuova diga sorgerà all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. A chiarirlo è la presidente facente funzione Claudia Mazzoli per puntualizzare i contenuti della bozza del nuovo Regolamento del Parco che, in fase di approvazione, è attualmente presentato e condiviso in un ciclo di incontri pubblici con cittadini, istituzioni, enti, associazioni e portatori di interesse per promuovere un confronto diretto per contribuire a un passaggio importante nella definizione delle regole dell’area protetta. “Nei giorni scorsi - afferma Mazzoli - sono state divulgate informazioni false e catastrofistiche sulla bozza di Regolamento del Parco Nazionale, relative ad assurde ipotesi di nuove dighe o grandi derivazioni nel Bidente di Pietrapazza. Questo ci lascia sbigottiti non solo perché totalmente privo di fondamento, ma anche perché tali affermazioni provengono da associazioni e singoli che hanno scelto di non partecipare alle numerose riunioni pubbliche sul tema organizzate dall’Ente Parco”.