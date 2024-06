In canoa a Ridracoli, come prenotarsi: sconti per i residenti di Santa Sofia e Bagno di Romagna

Un tour di due ore in canoa, adatto a tutti, adulti e bambini, singoli e gruppi, accompagnati da un esperto istruttore: con la bella stagione torna la proposta della DMC I Percorsi del Savio per andare alla scoperta del Lago di Ridracoli in sicurezza e facendo sana attività fisica, in uno spettacolare bacino artificiale, fiore all’occhiello del territorio, anche per quanto riguarda il turismo sostenibile.

Dunque, un’esperienza indimenticabile: unisce sport, divertimento e tanta natura. Siamo all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, un contesto naturale tra i più affascinanti in Italia: circondati dalle foreste l’escursionista si trova tra acqua e cielo, in una prospettiva unica. Prima di iniziare l’avventura e di scendere in acqua la guida fornirà ai presenti tutte le informazioni utili per vivere al meglio, in sicurezza e tranquillità, l’esperienza proposta.

Domenica e festivi

Le escursioni si tengono ogni domenica e festivo per tutta l’estate, fino alla fine di agosto. Sono previste cinque partenze al giorno: la prima alle ore 10:30, poi alle 11:30, 14:00, 15:30, fino all’ultima alle ore 16:30 (è richiesto l’arrivo con un’ora di anticipo rispetto alla prenotazione effettuata).

Prenotazione e costi

La partecipazione è a prenotazione obbligatoria e i posti sono limitati a massimo venti persone per ogni turno. Prenotazioni e dettagli alla pagina web bit.ly/canoaridracoli.

Il contributo richiesto è di 13 euro per i residenti nei comuni di Bagno di Romagna, Santa Sofia e per gli ospiti delle case di Ridracoli; 18 euro per tutti gli altri visitatori. Il biglietto comprende anche l’ingresso all’Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli. Gli organizzatori consigliano di portarsi dietro un cambio completo. Sono sconsigliate le ciabatte infradito. Per tutte le informazioni scrivere a info@ipercorsidelsavio.it.