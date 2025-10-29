Halloween, il Comune di Santa Sofia: «Genitori responsabili dei danni dei minori»

SANTA SOFIA. In vista della serata di venerdì 31 ottobre 2025, la sindaca del Comune di Santa Sofia Ilaria Marianini informa con una nota la cittadinanza che la Polizia Locale Intercomunale effettuerà specifici controlli finalizzati a garantire la sicurezza pubblica durante il periodo di Halloween. Le verifiche riguarderanno in particolare il possesso e l’utilizzo di materiali esplodenti, fuochi d’artificio e petardi, con un’attenzione particolare ai minori di 18 anni.

«L’obiettivo – dice Marianini - è prevenire incidenti, comportamenti pericolosi e l’uso improprio di articoli pirotecnici, tutelando così la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni. Il tutto, facendo riferimento alla normativa italiana che stabilisce regole precise per la vendita e l’utilizzo dei prodotti pirotecnici, differenziandoli in base al livello di rischio e all’età dell’utilizzatore».

«Nel dettaglio», informa una nota del Comune, «in base al Decreto Legislativo n. 123 del 29 luglio 2015 che recepisce la direttiva europea 2013/29/UE, si prevede che gli articoli di categoria F1 (basso rischio e rumorosità ridotta, come stelline o piccoli petardi) possano essere utilizzati anche da minori che abbiano compiuto 14 anni, rispettando sempre le istruzioni del produttore; gli articoli di categoria F2 e superiori siano riservati ai maggiorenni; le categorie F3, F4 e P2 siano destinate esclusivamente a professionisti abilitati. Ogni prodotto pirotecnico deve riportare la marcatura CE e le istruzioni in lingua italiana e la mancanza di tali elementi rende il materiale non conforme e quindi non utilizzabile. Alla luce di quanto detto, la Polizia Locale sarà presente sul territorio per monitorare la situazione e intervenire tempestivamente in caso di violazioni o comportamenti pericolosi. Chiunque venga trovato in possesso o faccia uso di articoli pirotecnici non conformi o non idonei all’età potrà essere soggetto a sanzioni amministrative o penali, si ricorda inoltre che, ai sensi dell’articolo 2048 del Codice Civile, i genitori o tutori sono civilmente responsabili dei danni causati dai minori. Tale responsabilità può essere esclusa solo se si prova di non aver potuto impedire il fatto. L’invito a tutti i cittadini, per garantire una serata serena e sicura, è quello di vigilare sui comportamenti dei più giovani; evitare l’acquisto o l’uso di prodotti non sicuri o non consentiti verificando sempre la presenza della marcatura CE e delle istruzioni in italiano; rispettare le limitazioni di età previste dalla normativa; richiedere le necessarie autorizzazioni per spettacoli pirotecnici».