Forlì, ciclovia del Bidente, sopralluogo in bici: “Noleggio gratuito per spostarsi tra i paesi”

Continua il lavoro per la progettazione di una ciclovia che colleghi tutti i Comuni della Vallata del Bidente con Forlì. Si tratta di un percorso ciclabile di oltre 50 km tra la pianura fino al Parco delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, fino alla diga di Ridracoli. Nei giorni scorsi è avvenuto l’ultimo sopralluogo della prima fase di ricognizione sullo stato dei territori. Il tratto perlustrato è stato quello tra Galeata e Santa Sofia, con la partecipazione in sella alla bicicletta della sindaca di Galeata, Francesca Pondini, assieme al tecnico del Comune, Roberto Castellucci, l’assessore di Santa Sofia, Tommaso Anagni, e per FMI, il tecnico Stefano Spazzoli. Probabilmente, servirà qualche ulteriore approfondimento sul campo. All’ambizioso progetto della Ciclovia del Bidente stanno lavorando insieme i Comuni di Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro, Meldola (Comune capofila), Civitella di Romagna, Galeata e Santa Sofia, con il supporto di FMI, la società al 100% a partecipazione pubblica, multiservizi per Forlì e il territorio. “La Ciclovia del Bidente - sottolinea il sindaco Pondini - è un progetto lungimirante in cui credo molto. Si lavorerà in sinergia fra le diverse amministrazioni per un fine comune di incentivare il turismo e i collegamenti fra comuni bidentini e la pianura. La bicicletta è un mezzo ecosostenibile che nel rispetto del territorio può unire l’intera vallata favorendo uno stile di vita salutare per ogni fascia di età, e perché no “bike to work” anche in paesi collinari? Si provvederà poi a garantire il noleggio bici gratuito per spostamenti in paesi limitrofi”. L’assessore di Santa Sofia, Anagni rileva: “Come ricordava il nostro sindaco Daniele Valbonesi, dopo il sopralluogo del 3 agosto, la Ciclovia del Bidente è una grande occasione per mettere al servizio del territorio un’infrastruttura dalle tante potenzialità”.