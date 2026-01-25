Dispersi in mezzo alla neve sul Passo Calla: salvati una 27enne di Forlì e un 23enne di Comacchio

Persi nel sentiero sotto la nevicata, due giovani soccorsi sul passo della Calla. Una brutta avventura finita bene per una 27enne forlivese e un 23enne di Comacchio. Poco dopo le 18.30, il Soccorso Alpino Toscano, dopo l’attivazione ricevuta dal 112, ha attivato anche la stazione monte Falco del SAER per una coppia che aveva smarrito il sentiero in discesa dal crinale che da Monte Falco scende verso il passo Calla, lungo il sentiero 00 CAI. Le condizioni meteo non erano favorevoli poiché al momento dell’allarme era in corso una nevicata e sul sentiero erano già presenti circa 40 centimetri di neve.

La coppia di giovani, dopo aver smarrito il tracciato principale, ha iniziato a percorrere un pendio presso Poggio Lastraiolo: quando i due si sono resi conto che la situazione poteva mettere a rischio la loro sicurezza hanno deciso di chiamare i soccorsi.

Il punto di localizzazione fornito indicava l’area del comune di Pratovecchio-Stia (Arezzo) a circa 1425 metri sul posto sono giunte le squadre del SAER insieme ai colleghi del Soccorso Alpino Toscano (SAST) i cui tecnici hanno messo in sicurezza i due escursionisti che sono stati adeguatamente coperti e successivamente sono stati accompagnati lungo il percorso di rientro in direzione Prato della Burraia nel comune di Santa Sofia. In supporto alle operazioni erano presenti anche le squadre dei Vigili del Fuoco di Pratovecchio e sul posto erano presenti anche l’ambulanza di Badia Prataglia e i Carabinieri Forestali di Corniolo che hanno preso in carico i due per accompagnarli ai propri mezzi.