Dispersi al buio sul sentiero della vacca a Ridracoli: salvati due escursionisti

I Vigili del fuoco di Bagno di Romagna sono intervenuti alle 17.40 di oggi in prossimità della Diga di Ridracoli a Santa Sofia sul vecchio sentiero della vacca per soccorrere due escursionisti che avevano perso la traccia all’imbrunire.
La Sala Operativa Vigili del Fuoco individuava la posizione dei malcapitati con gli applicativi in uso verificandola con le coordinate ricevute dal 112, restava in collegamento con la Casa di Guardia della Diga ed inviava nel frattempo la squadra. Attorno alle 19 i soccorritori raggiungevano i dispersi, riportandoli poi in zona sicura in prossimità della Diga con le dovute cautele a causa del fondo scivoloso. Presenti anche i volontari del Cnsas ed i Carabinieri.