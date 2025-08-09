Campigna, cade andando a funghi e si frattura una gamba: donna di 80 anni soccorsa dai Vigili del Fuoco

Cade andando a funghi e si frattura una gamba, quindi viene prontamente soccorsa dai Vigili del Fuoco. Una brutta avventura per una signora di 80 anni che questa mattina era uscita da sola in cerca di funghi a Campigna. Alle ore 12 una squadra dei Vigili del Fuoco del Presidio Rurale di Santa Sofia, insieme alle squadre SAF, Speleo Alpino Fluviale della sede centrale di Forlì, è intervenuta per soccorrere la donna in una zona impervia. La signora è stata raggiunta dai Vigili del Fuoco, messa in sicurezza, recuperata e trasportata in barella fino al raggiungimento della strada, dove è stata affidata al personale sanitario. La signora dopo la caduta è riuscita a telefonare per chiedere soccorso: fortunatamente si trovava in una zona coperta da segnale.