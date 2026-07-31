Boom delle vacanze nei rifugi dell’Appennino tosco-romagnolo

Andar per rifugi vivendo la magia dell’incontro ravvicinato con la montagna. Una passione che sta “esplodendo” anche in Appennino con numerose opportunità offerte agli escursionisti nelle sue varie forme. Per gli appassionati del trekking o chi si muove sulle mountain bike o le sempre più gettonate biciclette elettrice (e-bike) ma anche a cavallo, come si usava fino ad inizio Novecento, sono disponibili oltre 600 chilometri di sentieri. Spostarsi nelle Dolomiti? Non è più necessario anche sui crinali dell’Appennino tosco-romagnolo la mappa dei rifugi dislocati a diverse altitudini e con le più svariate forme di gestione, rappresentano ben più di un’alternativa mentre allo stesso tempo certificano che il Parco Nazionale con le sue strutture è una meta sempre più apprezzata.