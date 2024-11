Benvenuti a Santa Sofia, dove la gente va ancora a votare col 61,19%: “In paese la gente è sempre coinvolta”

«Siamo molto contenti, abbiamo lavorato tanto per questo dato, sia per l’affluenza che in termini di preferenze espresse per Daniele Valbonesi». Così la sindaca di Santa Sofia, Ilaria Marianini, commenta il risultato elettorale che ha visto l’ex primo cittadino incassare 1.100 preferenze solo tra i santasofiesi. «Credo sia un bel risultato che dimostra l’attaccamento delle persone al territorio e la volontà di essere rappresentati – prosegue Marianini –. Daniele è persona ponderata e sono certa sarà consigliere regionale non solo di questo territorio ma di tutta la provincia. È però evidente che per noi ci sarà un dialogo più che diretto. Oltre a ciò a fare da valore aggiunto è certamente il fatto che Daniele conosce bene il comprensorio montano e i problemi che lo riguardano». Con il 61,19% dei cittadini che si sono recati alle urne, Santa Sofia è andata in controtendenza rispetto agli altri territori in cui ha prevalso l’astensionismo. «Il nostro è un paese dove c’è molta responsabilità, lo si vede anche alle Amministrative dove c’è sempre una bella risposta – conclude la sindaca –. Il coinvolgimento della popolazione è un bellissimo esempio di politica partecipata».