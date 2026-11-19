“Acieloaperto 2027” riparte dal Parco Fluviale di Santa Sofia. È proprio questo scrigno di tesori naturalistici il luogo che ospiterà il primo concerto annunciato per la nuova edizione del festival: sabato 10 luglio 2027 arriva Ben Harper.

Si tratta dell’unico concerto in regione del tour estivo del cantautore americano, che sarà accompagnato sul palco dalla sua fidata formazione Innocent Criminals.

Ben Harper è uno dei cantautori e musicisti più influenti e versatili della sua generazione. Nel corso di una carriera che attraversa oltre trent’anni, ha saputo costruire un’identità musicale inconfondibile, muovendosi liberamente tra folk, blues, soul, rock, reggae, funk e gospel. La sua discografia più recente comprende “Wide Open Light” (2023), un album che raccoglie brani intimi e riflessivi e che vede la partecipazione di Jack Johnson nel singolo “Yard Sale”. Il disco è arrivato dopo “Bloodline Maintenance” (2022), un lavoro coraggioso e profondamente politico, caratterizzato da sonorità soul, blues e funk e ispirato, tra le altre cose, alla perdita di persone care e alla storia personale e familiare dell’artista. Nel maggio 2025 Harper ha pubblicato “Before The Rain Dried”, una composizione dedicata alla memoria di Michael “The Warden” Ward, musicista e collaboratore di lunga data. Il suo più recente contributo discografico è invece “Who Is He (And What Is He To You)?”, rilettura del classico di Bill Withers pubblicata l’11 novembre 2026 per il progetto benefico “A Sweet Relief Tribute to Bill Withers”.

I biglietti per il concerto saranno disponibili in prevendita su circuito TicketOne a partire da 10 di domani, venerdì 20 novembre, su Ticketone.