Santa Sofia, rinviato ad aprile lo spettacolo di Ascanio Celestini

SANTA SOFIA. Nuova data per lo spettacolo “Barzellette” di Ascanio Celestini, previsto al teatro Mentore di Santa Sofia per sabato 7 marzo. In ottemperanza alle disposizioni regionali e al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle misure per il contrasto alla diffusione del coronavirus, l’evento è stato rinviato a venerdì 22 maggio 2020. L’appuntamento è compreso nel carnet di abbonamenti “Prosa” e “Cumulativo”, mentre per i non abbonati è possibile contattare la biglietteria del teatro. Info: 349 9503847.”