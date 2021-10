Santa Giustina, allontanati i nomadi

Accampamenti abusivi, allontanati cinque veicoli e disposta la pulizia dell’area. Dopo varie segnalazioni, la Polizia locale Valmarecchia, coordinata dal Comando di via Costa, è intervenuta ieri nella zona artigianale fra Santa Giustina e il capoluogo, dove sostavano accampati abusivamente 5 fra roulotte e camper. Giunti in via dell’Olmo, intorno alle ore 10,30, gli agenti hanno contestato ai proprietari degli automezzi, in transito dalla Lombardia verso la Sicilia, l’accampamento in aree dove non è consentito il campeggio, diffidando gli stessi per violazione del regolamento di Polizia locale. Allontanati roulotte e camper dai confini comunali è stata poi disposta la pulizia dell’area.