Sant’Angelo, piazza e area verde collegati: speso mezzo milione

Lavori terminati nel centro di Sant’Angelo di Gatteo. L’Amministrazione comunale dopo aver ottenuto un importante contributo regionale, ha aggiunto fondi comunali propri e ha disposto i lavori che valorizzano l’area urbana e mercatale di piazza Fracassi, aumentando la socialità del centro della frazione di Sant’Angelo in Salute. Rispetto al progetto iniziale c’è stata qualche opera in più da fare, ma il risultato finale è di grande effetto e permette alla frazione di avere un centro da vivere in sicurezza. L’investimento complessivo è di mezzo milioni di euro.

La ristrutturazione ha interessato quasi tutta la piazza Arturo Fracassi, intitolata al noto liutaio nato a Sant’Angelo di Gatteo (1899-1973). È stato eliminato un pezzo di strada, unendo così la piazza al parco esistente. L’amministrazione comunale ha disposto poi il rifacimento dell’arredo urbano, attingendo anche ai fondi regionali previsti per la riqualificazione delle aree mercatali dei centri storici. L’area verde pubblica ora è più grande. Messi a posto anche i marciapiedi e risistemata via Allende. Nell’occasione oltre alla riqualificazione delle strade adiacenti, sono stati rimessi a nuovo i marciapiedi con nuove alberature e al posto dei pini varietà meno problematiche per la tenuta dei marciapiedi. Nella piazza verrà raddoppiato il numero della bancarelle che prendono parte al mercato settimanale del mercoledì, passando da tre a sei. Nel verde è stato tolto il gioco delle bocce, praticamente non utilizzato, e sono stati posati i nuovi giochi per bambini.