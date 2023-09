Domenica sera alle 19.40 una squadra dei vigili del fuoco di Rimini e intervenuta in via Calamandrei a Santarcangelo per domare l’incendio sviluppatosi in un appartamento al primo piano. Ad andare a fuoco per cause in corso di accertamento è stato un ripostiglio. Dopo lo spegnimento delle fiamme e il successivo sopralluogo del tecnico di turno, l’appartamento e stato dichiarato temporaneamente inagibile. Gli inquilini, tutti illesi, hanno cosi dovuto lasciare la propia abitazione.